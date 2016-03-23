Війська Асада готуються до вирішального штурму сирійської Пальміри

За даними представника ВС Сирії, війська знаходяться в 2 км від міста, готуючись до вирішального штурму, повідомляє ТАСС з посиланням на SANA. За його словами, сапери розміновують зараз підходи до Пальміри.

В ході знищення останніх оплотів терористів "Ісламської держави" в Ель-Хайялі, як зазначив військовий представник, було вбито і поранено велику кількість бойовиків, інші втікали, покидавши зброю". Гора підноситься над оазою, захопленою бандами ІД в травні минулого року, і дозволяє вести вогонь по їх позиціям на підступах до Пальміри і всередині самого міста.

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Сирійські ВПС, тим часом, завдали ударів по укріпрайонам терористів в оазисі Ель-Карьятейн на шосе Дамаск-Пальміра. Там ліквідовано їх останній оплот у Мхіні. Бойовики понесли втрати, виведено з ладу їх військову техніку і транспортні засоби.

В Дейр-ез-Зорі на Євфраті війська відбили спроби банд ІД захопити квартали, що знаходяться під захистом сирійської армії. Атаки терористів відбито також на північ від Латакії і в промисловій зоні Алеппо.