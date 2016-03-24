У Нью-Йорку заарештували стюардесу за спробу перевезти 30 кілограмів кокаїну

Як повідомляє Лента.ру з посиланням на The Los Angeles Times, Марша Гей Рейнольдс добровільно здалася поліції в міжнародному аеропорту імені Джона Кеннеді в середу, 23 березня.

За інформацією видання, у п'ятницю, 18 березня, стюардеса повинна була вилетіти з Лос-Анджелеса, проте співробітники служби транспортної безпеки (TSA) попросили жінку пройти вибірковий огляд. Після того як Рейнольдс пройшла в зону огляду, вона запанікувала і втекла, кинувши валізу.

Співробітники правоохоронних органів, розкривши багаж стюардеси, виявили 11 пакетів з кокаїном загальною вагою в 70 фунтів (31,75 кілограма). Рейнольдс була оголошена в розшук.

Читайте такожНа іспанському пляжі знайшли кокаїн на 4 мільйони доларів - BBC

В авіакомпанії від коментарів відмовилися, заявивши, що співпрацюють з Федеральним бюро розслідувань (ФБР) і Управлінням по боротьбі з наркотиками (DEA).

Стюардесі пред'явлені звинувачення у перевезенні наркотиків з метою їх розповсюдження.