Керрі з Лавровим "обмінялися люб'язностями" на переговорах у Москві (відео)

Переговоры С. В. Лаврова і Держсекретаря США Дж.КерриС.В.Лавров: Раді вітати вас в Москві. Ми регулярно спілкуємося «на полях» різних заходів, але вже третій раз за останні шість-сім місяців ми раді приймати вас в Російській Федерації.Як ми і домовлялися, сьогодні ми присвятимо основна увага нашої взаємодії на міжнародній арені, насамперед, по сирійському врегулюванню, але обговоримо також і інші проблемні ситуації в регіоні Близького Сходу і Півночі Африки, обміняємося думками про те, як міжнародна спільнота може сприяти врегулюванню українського кризи. У нас чимало питань, які необхідно обговорити в контексті двосторонніх відносин між Росією і США. Ти давно висловлював зацікавленість в тому, щоб присвятити цій темі окрему увагу в ході наших переговорів. Думаю, сьогодні ми зможемо це зробити. У будь-якому випадку, гадаю, що наші сьогоднішні переговори будуть корисними, і за їх підсумками ми зможемо доповісти Президенту Росії Ст. Ст. Путіна на зустрічі з ним у Кремлі про те, як нам бачиться подальше співробітництво на міжнародній арені.Ласкаво просимо ще раз!***Дж.Керрі (переведено): Сподіваюся, що наша сьогоднішня розмова буде успішною. Хочу скористатися цим моментом, щоб привітати тебе з Днем народження. Сподіваюся, що ця дата додасть тобі додаткову мудрість у проведенні цих переговорів. Для 39 років ти виглядаєш чудово.С.В.Лавров: Спасибі, Джон, але якщо мудрість вимірюється кількістю днів народження, то мені за тобою не наздогнати.Дж.Керрі (переведено): Якщо будеш поважати старших. Це найголовніше.С.В.Лавров: Я хотів би повністю погодитися з тим, що ти сказав про важливість російсько-американської взаємодії. Наша співпраця з Сирії, наша наполегливість дозволили домогтися успіху, тому що ми працювали на основі рівноправності і продовжуємо це робити. Ми працювали шляхом формування балансу інтересів не тільки між Москвою і Вашингтоном, але всіх залучених сторін як всередині Сирії, так і за її межами. Це був ключ до успіху. Впевнений, що якщо ми будемо застосовувати цю ж методу відносно інших міжнародних проблем, а також до нашим двостороннім відносинам, то у нас дуже непогане майбутнє.