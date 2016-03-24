Керрі заявляє про продуктивну розмову з Лавровим щодо України та Сирії

"Детально поговорив сьогодні з міністром закордонних справ Лавровим щодо Сирії та України. Продуктивна розмова з важливим партнером", - написав Джон Керрі в "Твіттері".

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Як повідомляв УНІАН, на початку сьогоднішньої зустрічі у Москві Лавров сказав, що обговорить з Керрі питання взаємодії на міжнародній арені.

«Як ми і домовлялися, ми сьогодні приділимо основну увагу взаємодії на міжнародній арені, насамперед щодо сирійського врегулювання, але обговоримо також інші проблеми: ситуацію в регіоні Близького Сходу і півночі Африки. Обміняємося думками про те, як міжнародна спільнота може сприяти врегулюванню української кризи», - сказав Лавров.

У свою чергу Джон Керрі зазначив, що «дві могутні держави, такі як наші, можуть співпрацювати, незважаючи на розбіжності з ряду питань».

«Ми можемо, коли виникає така необхідність, зробити все можливе, щоб впоратися з цими викликами. Я сподіваюся, що наша сьогоднішня зустріч буде конструктивною», - сказав він.

Керрі додав, що переговори в Москві дозволять відкрити шлях для подальшого прогресу щодо Сирії та інших проблем.

«Багато хто сподівається на те, що наша сьогоднішня зустріч і ті зустрічі, які відбувалися останнім часом, що вони дійсно зможуть дозволити нам відкрити шлях для подальшого прогресу з багатьох важливих питань», - сказав він.