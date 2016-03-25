В Іраку 26 людей загинули внаслідок вибуху на футбольному матчі

Щонайменше 26 людей загинули, понад 70 поранені, передає Бі-бі-сі. Як повідомляється, вибух прогримів приблизно о 19:15 за місцевим часом, відразу після завершення гри, коли переможці отримували приз.

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Відповідальність за вибух взяло на себе екстремістське угруповання "Ісламська держава".

Місто Іскандерія, де проживає змішане сунітське та шиїтське населення, розташоване в провінції Бабіль в 40 км на південь від Багдада.

На початку березня в цій же іракській провінції щонайменше 60 людей загинули внаслідок вибуху поблизу міста Хілла, розташованого приблизно в 100 км на південь від Багдада.

Тоді начинений вибухівкою бензовоз зі смертником за кермом врізався в іракський контрольно-пропускний пункт.

"Ісламська держава" в тому випадку також заявила, що напад здійснили її бойовики.

Експерти вказують на збільшення кількості нападів, що здійснюються бойовиками "Ісламської держави" за межами територій, контрольованих угрупованням. Це може бути ознакою того, що іракські військові сили безпеки надто розпорошені після недавніх наступів в північних і західних районах Іраку.