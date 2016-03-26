Мінськ завів 135 справ на білорусів, які воюють на Донбасі

У Білорусі порушено 135 кримінальних справ на громадян, які воюють в Україні, заявив в інтерв'ю газеті «Звязда» начальник Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС Білорусі Микола Карпенков, передає Росбалт.

«Важливо не пропустити в Білорусь іноземних бойовиків-найманців, радикально налаштованих мусульман, учасників військових операцій в Україні, на Близькому Сході. Ми формуємо оперативні обліки білоруських бойовиків, які воювали в Україні, а тепер повертаються додому. Все це робиться для того, щоб люди, які можуть нести військову загрозу державі, перебували під контролем. Вже порушено 135 кримінальних справ щодо таких білорусів» , - сказав Карпенков.

До цього, як зазначають білоруські ЗМІ, не повідомлялося про кількість заведених кримінальних справ на громадян Білорусі, які воюють в Україні.

Карпенков підкреслив, що за даними МВС в бойових діях в Україні беруть участь близько 140 білорусів.

«У нас є список осіб, які за нашими даними знаходяться в зоні збройного конфлікту в Україні та беруть участь, тим чи іншим чином, у військових діях з тієї чи іншої сторони конфлікту. У цьому списку 140 осіб», - заявив він.

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Також представник МВС зазначив, що в структурі Міністерства внутрішніх справ Білорусі буде створено окремий підрозділ, що буде займатися відстеженням найманців.