У Брюсселі скасовано "Марш проти страху" через терористичну загрозу, що зберігається

Її організатори заявили в суботу, 26 березня, що таке рішення було прийнято на прохання бельгійської влади, повідомляє DW.

Раніше в той же день міністр внутрішніх справ Бельгії Ян Ямбон і бургомістр Брюсселя Іван Майєр попросили людей не збиратися на демонстрацію, оскільки поліція перевантажена роботою через терористичну загрозу, що зберігається, і не зможе належним чином забезпечити безпеку учасників акції.

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У заяві організаторів маршу говориться, що "безпека громадян є абсолютним пріоритетом", тому демонстрація буде перенесена на кілька тижнів. У свою чергу бельгійська влада заявили, що "розділяє почуття населення", але в той же час просить "дозволити поліції виконати її роботу".

Нагадаємо, 22 березня в Брюсселі відбулася серія терактів. Зокрема, два вибухи прогриміли в аеропорту, ще один в метро.

Федеральний прокурор Бельгії Фредерік ван Леу офіційно заявив, що три вибухи в Брюсселі були терактами. Він також повідомив, що один з вибухів в аеропорту був здійснений терористом-смертником.