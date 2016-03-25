Олланд повідомив про операцію з ліквідації мережі бойовиків у Парижі і Брюсселі

Про це повідомляє "Газета.ru" з посиланням на радіостанцію Europe 1.

Про президент розповів на початку зустрічі з екс-президентом Ізраїлю Шимоном Пересом.

Олланд підкреслив, що у влади є дані про інші мережі і осередки бойовиків, і загроза існує.

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Раніше стало відомо, що Інтерпол допомагає владі Бельгії в розслідуванні терактів у Брюсселі.

22 березня в Брюсселі відбулося три вибухи - два в аеропорту і один в метро. Понад 30 осіб загинули, понад 300 отримали поранення. Попередня атака терористів в Європі відбулася 13 листопада