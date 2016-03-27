В Італії поліція затримала пов'язаного з терактами у Парижі і Брюсселі алжирця

Про це повідомляє РБК з посиланням на агентство ANSA.

За даними бельгійських слідчих, затриманий чоловік брав участь у виготовленні фальшивих документів для бойовиків, які влаштували теракти 13 листопада 2015 року в Парижі 22 березня 2016 року в Брюсселі.

Ордер на арешт алжирця видала влада Бельгії, зазначає агентство.

Раніше бельгійська поліція затримала третього підозрюваного в скоєнні теракту в брюссельському аеропорту. Ним виявився Фейсал Шеффу, саме він був «чоловіком в панамі» на відео з передбачуваними терористами, який з'явився після нападу. Шеффу займався журналістикою, зокрема, працював на видання Journal du Musulman.

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Нагадаємо, 22 березня в Брюсселі відбулася серія терактів. Зокрема, два вибухи прогриміли в аеропорту, ще один в метро.

Федеральний прокурор Бельгії Фредерік ван Леу офіційно заявив, що три вибухи в Брюсселі були терактами. Він також повідомив, що один з вибухів в аеропорту був здійснений терористом-смертником.