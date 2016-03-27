У Фінляндії перед великодньою службою підпалили старовинну церкву (фото)

Про це повідомляє місцева газета Kaleva з посиланням на рятувальний департамент, інформує РБК.

Повідомлення про пожежу надійшло в службу у суботу, 26 березня близько 19:30 за місцевим часом (20:30 за Києвом). Коли рятувальники прибули на місце, церква вже палахкотіла, зазначили у відомстві. Через годину після повідомлення завалилася дзвіниця - церква була вже практично повністю зруйнована. Церковне майно врятувати не вдалося. Інформації про постраждалих немає.

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Ввечері в церкві повинна була пройти пасхальна служба.

Поруч з місцем події знаходиться медичний центр, однак ризику поширення вогню на інші будівлі в даний момент немає, додав представник департаменту.

За даними видання, міліція по гарячих слідах затримала підозрюваного в підпалі. Зазначається, що чоловік зізнався у скоєному у ході попереднього допиту.