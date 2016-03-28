У Нідерландах арештували француза за підозрою у плануванні теракту

37-річного чоловіка арештували в Роттердамі на запит влади Франції і найближчим часом передадуть його цій країні, передає радіо "Свобода".

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Також були затримані ще троє чоловіків, із них двоє "алжирського походження".

Прокуратура в Парижі повідомила, що арештованого в Нідерландах підозрюють у причетності до змови, яку французька поліція зірвала раніше цього тижня. Тоді, 24 березня, в одному з передмість Парижа затримали громадянина Франції на ім’я Реда Кріке, що, як заявляли правоохоронці, перебував на передовій стадії підготовки теракту у Франції.

Але, як повідомили у прокуратурі Парижа, наразі немає даних про можливий зв’язок між замахом, який планував Кріке, і недавніми терактами у Брюсселі, а також у Парижі в листопаді 2015 року.

Раніше в неділю німецький щотижневик Die Welt написав, що правоохоронні органи країн Європи розшукують ще не менш ніж 8 осіб, що можуть бути причетні до нападів у Брюсселі, а також у Парижі. За цим повідомленням, яке наразі не має офіційних підтверджень, ці підозрювані, громадяни головно Франції і Бельгії, пов’язані з угрупованням "Ісламська держава", можуть нині переховуватися чи в Європі, чи і в Сирії.

У країнах Євросоюзу правоохоронці перебувають у стані підвищеної готовності і посилили антитерористичну діяльність після нападів у Парижі в листопаді 2015 року, коли загинули 130 людей, і у Брюсселі 22 березня.