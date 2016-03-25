У поліції Бельгії знали про місцеперебування "паризького терориста" Абдеслама, проте "забули" повідомити
15:20, 25 березня 2016Світ
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Поліція бельгійського міста Мехелен знала про ймовірне місцеперебування терориста Салаха Абдеслама протягом трьох місяців, проте так і не передала цю інформацію до Брюсселя.
Про місцеперебування Абдеслама поліція знала протягом кількох місяців
Про це заявив глава місцевої поліції Ів Богертс, передає The Politico.
"На жаль, в моїй команді припустилися помилки... Колега ... забув передати інформацію про досьє", - розповів поліцейський.
При цьому він запевнив, що жодного навмисного приховування інформації не було.
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26-річний Абдеслам вважається одним з двох живих учасників нападів в Парижі 13 листопада, що забрали життя 130 осіб.
Відповідальність за ці теракти взяло на себе угруповання "Ісламська держава".
Як повідомляв УНІАН, Абдеслама було затримано 18 березня у ході спецоперації в Брюсселі.
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