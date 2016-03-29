Стали відомі подробиці інциденту із стріляниною в Капітолії

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву поліції Капітолія, передає Лента.ру.

«Ми вважаємо, що діяв один чоловік, який раніше часто відвідував Капітолій. Немає ніяких підстав вважати, що це щось більше, ніж кримінальний злочин», — зазначив представник поліції Метью Вердероза.

Особу того, хто стріляв, за словами Вердерози, вже встановлено: ним виявився Ларрі Рассел Доусон. Наразі злочинець перебуває в лікарні, йому зроблено операцію. Представник поліції також уточнив, що незначну травму отримала жінка, вона госпіталізована.

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Деталі події наводить CNN з посиланням на свої джерела. За інформацією телеканалу, Доусон намагався пройти через рамки металошукача на вході в туристичну зону Капітолію, і коли апарат спрацював, витягнув пістолет. У нього вистрілили співробітники поліції, що відповідають за охорону будівлі.

За даними CNN, в жовтні 2015 року Доусон, 66-річний житель штату Теннессі, був заарештований за звинуваченням у нападі на поліцейського залі засідань Палати представників. Перед нападом Доусон, за словами очевидців, назвав себе «пророком Бога».

Раніше УНІАН повідомляв, що в центрі для відвідувачів в будівлі конгресу США у Вашингтоні чоловік відкрив стрілянину.