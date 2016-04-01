Парламент Греції підтримав втілення угоди між ЄС та Туреччиною щодо біженців

За відповідне рішення у п'ятницю, 1 квітня, проголосували 169 з 300 парламентарів, передає Deutsche Welle.

Відповідний закон з втілення угоди ухвалено за три дні до початку реадмісії мігрантів, які нелегально прибули до Греції Егейським морем. Проти закону проголосували 107 депутатів грецького парламенту.

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Угоду для початку її втілення мали схвалити парламенти Туреччини та Греції. Афіни обіцяють під час втілення угоди забезпечити шукачам притулку дотримання усіх прав людини згідно з міжнародним правом. Задля цього перед висиланням до Туреччини справу кожного шукача притулку розглядатимуть в індивідуальному порядку.

Раніше УНІАН повідомляв, що влада Туреччини і глави урядів країн-членів Євросоюзу узгодили план, спрямований на врегулювання міграційної кризи.