Військові США завдали авіаудар по позиціях "Аш-Шабаб" в Сомалі
02:24, 02 квітня 2016Світ
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Американські військові нанесли авіаудар по позиціях бойовиків ісламістського угруповання "Аш-Шабаб" в Сомалі.
REUTERS
Мішенню атаки американських військових, за даними Пентагону, був один з лідерів угруповання - Хассан Алі Дхор, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Про його долю поки нічого не відомо, йдеться у повідомленні оборонного відомства США.
Авіаудар, як уточнюють у Вашингтоні, був проведений у четвер, 31 березня.
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Як повідомляв УНІАН, на початку березня не менше 150 членів ісламістського угруповання "Аш-Шабаб" в Сомалі загинули в результаті ракетного удару, завданого американським безпілотником.
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