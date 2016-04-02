Військові США завдали авіаудар по позиціях "Аш-Шабаб" в Сомалі

Мішенню атаки американських військових, за даними Пентагону, був один з лідерів угруповання - Хассан Алі Дхор, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Про його долю поки нічого не відомо, йдеться у повідомленні оборонного відомства США.

Авіаудар, як уточнюють у Вашингтоні, був проведений у четвер, 31 березня.

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Як повідомляв УНІАН, на початку березня не менше 150 членів ісламістського угруповання "Аш-Шабаб" в Сомалі загинули в результаті ракетного удару, завданого американським безпілотником.