У Європі та США почалися перевірки щодо ухиляння від сплати податків через офшори

Так, у понеділок, 4 квітня, попередньє розслідування щодо податкового шахрайства за обтяжуючих обставин розпочало бюро фінансових розслідувань Франції, передає Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

Іспанські податківці хочуть перевірити легальність використання офшорних компаній, про які стало відомо в результаті журналістського розслідування на основі "Панамських документів". Про це повідомив міністр юстиції Іспанії Рафаель Катала.

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"Податкові органи будуть перевіряти, чи були порушені податкові правила Іспанії", - цитує слова міністра агенція dpa. - І тому не можна відразу припускати, що подібні вклади є порушенням закону". Катала наголосив, що при цьому офшорні компанії не повинні використовуватися для ухиляння від сплати податків.

Раніше на витік інформації про посадовців, які ховають гроші в офшорах, відреагувало міністерство фінансів Нідерландів. У відомстві запевнили, що податкова служба країни "активно дослідить, наскільки інформація стосується ухилення від сплати податків".

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Про скандальне викриття багатьох впливових осіб висловились і в Німеччині. Так, міністр фінансів Німеччини Вольфґанґ Шойбле, переконаний, що "Панамські документи" стануть попутним вітром для міжнародної боротьби проти ухиляння від сплати податків. Речник урядовця заявив, що - без зв'язку з останніми подіями - Шойбле представить свій план щодо боротьби з офшорними оазами до середини квітня. За його словами, викриття "Панамських документів" не стали несподіванкою, але збільшили глобальний тиск на "податкові гавані".

Речник Білого дому Джош Ернест, у свою чергу, заявив, що "більша прозорість дозволяє нам викорінювати корупцію", додавши, що міністерства юстиції та фінансів США продовжать працювати у цьому напрямку.

При цьому видання The Wall Street Journal повідомило про те, що міністерство юстиції США вже почало вивчати потенційні докази корупції у "Панамських документах".

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Як повідомляв УНІАН, згідно з розслідуванням журналістів проекту "Центр з дослідження корупції та організованої злочинності" (OCCRP), що базується на документах від юридичної фірми Mossack Fonseca у Панамі, президент України Порошенко заснував три офшорні компанії з управління активами, включаючи кондитерську корпорацію Roshen, не вказавши відомостей про це у своїх майнових деклараціях.

Разом з тим у Генеральній прокуратурі України заявили, що не бачать "складу злочину" в інформації щодо начебто існування офшорів Порошенка.

Своєю чергою у НАБУ заявили, що не мають повноважень проводити розслідування проти діючого президента України.