У Генпрокуратурі не бачать "складу злочину" в інформації про офшори президента

Про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Згідно з попереднім вивчення інформації, яку розповсюджують окремі ЗМІ про порушення законності президентом України Петром Порошенком, то Генеральна прокуратура в цих заявах та інформації ніякого складу злочину не бачить", - сказав Куценко.

Він зазначив, що будь-які розслідування, пов'язані з президентом, не підслідні ГПУ.

Крім того, на питання про перевірку інформації про нібито створення офшорів главою НБУ Валерією Гонтаревою і мером Одеси Геннадієм Трухановим, Куценко сказав: "Що стосується пані Гонтаревої, то це компетенція наших колег, Національного антикорупційного бюро. Вони в праві розпочати кримінальне провадження".

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Як раніше повідомляв УНІАН, згідно з розслідування журналістів проекту "Центр по дослідженню корупції та організованої злочинності" (OCCRP), що базується на документах від юридичної фірми Mossack Fonseca в Панамі, президент України Петро Порошенко заснував три офшорні компанії з управління активами, включаючи кондитерську корпорацію Roshen, не вказавши відомості про це в своїх майнових деклараціях.

У свою чергу в Національному антикорупційному бюро повідомили, що не мають наміру починати розслідування щодо активів чинного президента Петра Порошенка, бо той "не є особою, підслідною НАБУ", тоді як у відношенні інших осіб бюро вже "проводить аналітичну роботу".