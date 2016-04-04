Порошенко заснував три офшори для реструктуризації активів Roshen

Про це йдеться у розслідуванні Анни Бабінець «Подвійне життя президента» для програми «Слідство.Інфо» на Громадському.

«Фактична передача активів у траст вимагає дотримання значної кількості юридичних формальностей. На даний момент юридичний радник забезпечує дотримання таких формальностей», — йдеться у відповіді керуючого директора ICU Макара Пасенюка, уповноваженого прес-службою Адміністрації президента відповідати на запитання журналістів щодо бізнес-справ Петра Порошенка.

Про траст у листі говориться винятково у майбутньому часі.

У відповіді на запитання щодо фірми Prime Asset Partners Limited (BVI), яку Порошенко заснував у серпні 2014 року, з’ясувалося, що офшорна фірма була не одна.

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«Prime Asset Partners Limited було засновано влітку 2014 року в ході проведення корпоративної реструктуризації, яка була підготовчою стадією для подальшого продажу групи Roshen. Після її заснування компанія не здійснювала жодної діяльності, крім тієї, що зазначена нижче. Восени 2014 року Prime Asset Partners Limited заснувала на Кіпрі компанію CEE Confectionery Investments Limited, яка у свою чергу заснувала в Нідерландах компанію Roshen Europe BV».

Єдиним власником компанії Prime Asset Partners Limited вказаний громадянин України Петро Порошенко.

Разом з тим, президент не вказав свою нову офшорну компанію і "допоміжні" компанії у фінансовій декларації за 2014 рік, що є ще одним порушенням закону. Немає відомостей про це і в деклараціях за 2015 рік.У даних Mossack Fonseca йдеться про те, що Prime Asset Partners відведена роль холдингової компанії для українських та кіпрських структур кондитерської корпорації Roshen. Джерелом коштів повинні служити "доходи від комерційної діяльності".

За словами юристів, «акції Prime Asset Partners Limited не мають номінальної вартості. Відповідно до вимог щодо декларування майна у 2014 році, включенню до декларації підлягала інформація про акції, які мають номінальну вартість».

Однак, ЗМІ отримали документ, який підтверджує, що Президент є власником 1000 акцій, кожна з яких коштує 1 долар США.

Юридичні радники Порошенка виправдовують створення офшорної піраміди президентом тим, що це «відповідає ринковій практиці в Україні для компаній, що підлягають продажу стратегічним інвесторам».