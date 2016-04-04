У Білому домі не захотіли коментувати "панамські документи"

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Вашингтоні сказав прес-секретар Білого Дому Джош Ернест. (Трансляція брифінгу здійснювалася на сайті Білого дому - УНІАН).

Ернест підтвердив, що в Білому домі бачили велику доповідь, яка була зроблена на основі витоку інформації.

"У мене немає коментарів щодо конкретних тверджень, які стосуються цих документів, але я можу сказати, що Сполучені Штати досі залишаються провідним прихильником з підвищення прозорості у міжнародній фінансовій системі, в роботі проти незаконних фінансових операцій та боротьби з корупцією", - заявив Ернест.

При цьому прес-секретар Білого Дому зазначив, що протягом останнього року було багато розмов про те, наскільки ефективними можуть бути санкції США, введені Департаментом казначейства (Міністерством фінансів), в питанні підвищення безпеки національних інтересів США.

"Це правда, що ми ізолюємо росіян через їхнє порушення територіальної цілісності суверенної держави Україна, або все більшою мірою ізолюємо та тиснемо на режим Північної Кореї, щоб змусити їх відмовитися від пошуку ядерної зброї, або унеможливлюємо фінансові операції ІДІЛ... Саме тому Сполучені Штати є провідним прибічником більшої прозорості у такого плану міжнародних фінансових операціях", - заявив Ернест.

Також, за його словами, більша прозорість дозволяє викорінювати корупцію.

Читайте такожУ Генпрокуратурі не бачать "складу злочину" в інформації про офшори президента

Як повідомляв УНІАН, згідно з розслідуванням журналістів проекту "Центр з дослідження корупції та організованої злочинності" (OCCRP), що базується на документах від юридичної фірми Mossack Fonseca у Панамі, президент України Порошенко заснував три офшорні компанії з управління активами, включаючи кондитерську корпорацію Roshen, не вказавши відомостей про це у своїх майнових деклараціях.

Разом з тим у Генеральній прокуратурі України заявили, що не бачать "складу злочину" в інформації щодо начебто існування офшорів Порошенка.

Своєю чергою у НАБУ заявили, що не мають повноважень проводити розслідування проти діючого президента України.