Генпрокуратура РФ обіцяє перевірити інформацію про офшори російських чиновників

У повідомленні Генпрокуратури йдеться, що буде перевірятися в першу чергу відповідність дій згаданих у ЗМІ росіян нормам російського права і основам міжнародного права, а також міжнародним зобов'язанням Росії в сфері боротьби з корупцією і відмивання грошей, передає Бі-бі-сі.

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Інформація, що стосується офшорних компаній, деякі з яких можуть бути підконтрольні росіянам,з'явилася в найбільших світових ЗМІ ввечері 3 квітня. Вона була заснована на документах, що потрапили до журналістів панамської юридичної фірми Mossack Fonseca.

Згідно з матеріалами Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів, Mossack Fonseca в низці випадків допомагала клієнтам відмивати гроші, уникати санкцій і ухилятися від податків. Серед клієнтів компанії згадуються нинішні і колишні глави держав, серед яких значиться і Володимир Путін.

Крім того, російські ЗМІ знайшли в документах імена ще кількох росіян, у тому числі губернаторів, міністрів і високопоставлених співробітників силових відомств.