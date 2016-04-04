У Кремлі вирішили ігнорувати вимоги у соцмережах про імпічмент Путіна через скандал з офшорами

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив журналістам у Москві.

"Бачив заяву Олланда, бачив заяву з Києва, які робилися (щодо офшорів – УНІАН). А щодо соціальних мереж - там же досить різношерста реакція, хтось вимагає імпічменту, хтось вимагає перевірок, хтось вимагає вивести на чисту воду авторів цих матеріалів, хтось кричить про незрозумілість цих матеріалів. Тому орієнтуватися в даному випадку на соціальні мережі не вважаю за правильне", - сказав Пєсков.

Він переконаний, що публікації про офшори глав держав спрямовані в першу чергу проти Росії та її президента.

"Там вказані й фігурують прізвища інших глав держав, урядів, спортсменів, але очевидно, що основна ціль – вістря атаки спрямовано в першу чергу проти нашої країни й особисто президента Путіна", - сказав Пєсков, коментуючи інформацію ЗМІ про нібито наявність офшорів не лише в осіб із оточення Путіна, але й в інших глав держав та урядів.

За словами Пєскова, в цьому списку фігурують інші президенти, але в західній пресі згадується лише Путін.

Читайте також"Слід Держдепу, ЦРУ і путінофобія": Кремль прокоментував повідомлення про зв'язок Путіна з мережею офшорів

"Путін, Росія, наша стабільність, наші майбутні вибори – це основна мета, розхитати ситуацію", - сказав він.

При цьому Пєсков зазначив, що така робота не може вплинути на РФ.

Як повідомляв УНІАН, за даними видання The Independent, так звані "Панамські документи", отримані після витоку інформації, викривають чинних і колишніх глав держав в ухиленні від сплати податків, відмиванні грошей та уникненні відповідальності.

Як повідомляє "Панамські документи" налічують понад 11 млн конфіденційних матеріалів стосовно багатих та впливових осіб у всьому світі, які приховували свої доходи. Документи були отримані від панамської юридичної фірми Mossack Fonseca. Документи потрапили у Міжнародний консорціум журналістських розслідувань.

Документи свідчать про те, що деякі з 72-х чинних і колишніх лідерів займалися грабунком своїх країн.

За даними Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань, люди з оточення президента Росії вивели з країни в офшори щонайменше 2 млрд доларів.