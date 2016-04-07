НАТО не бачить "неминучої загрози" з боку РФ

НАТО бачить агресивну поведінку Росії і відповідає на неї, але не має наміру доводити ситуацію до Холодної війни. Про це Генсек Альянсу Йенс Столтенберг заявив у Вашингтоні, передають "РИА Новости".

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"Ми не бачимо неминучої загрози НАТО, в тому числі на східних кордонах у Європі", — сказав він в Атлантичній раді, коли його запитали про те, "яка реальна загроза з боку Росії".

Разом з тим Столтенберг додав, що в Альянсі бачать "агресивну поведінку РФ".

"Це викликає побоювання, і ми відповідаємо на це", — сказав він.

"НАТО не шукає конфронтації з Росією. Ми уникнемо нової Холодної війни. Ми розраховуємо на діалог з Росією", — сказав він.

Генсек Альянсу додав, що "немає протиріч між серйозною обороною і конструктивним діалогом".

Додамо, головнокомандувач силами НАТО в Європі Філіп Брідлав заявив, що США і НАТО переходять в країнах Східної Європи від політики "безпеки" до політики "відлякування". "Протягом останніх двох років ми спостерігали, як Росія шукала шляхи розширення свого впливу", - цитує Філіпа Брідлава агентство Reuters.

Раніше УНІАН повідомляв, що Сполучені Штати Америки направлять до східноєвропейських країн-членів НАТО одну танкову бригаду для постійного розміщення.