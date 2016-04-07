"Це нісенітниця": Путін вперше прокоментував "панамський скандал"

Про це він заявив на медіафорумі "Правда і справедливість", передає "Дождь".

Путін заявив, що публікація "панамських документів" — спроба розгойдати ситуацію в країні зсередини. Він пояснив, що найпростіший спосіб це робити — вселити народу недовіру до влади.

Він заявив, що в "панамському досьє" немає прямого посилання на те, що він володіє офшорами, "корупційної складової теж не існує".

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Президент РФ додав, що пишається такими людьми, як Ролдугін (голова Санкт-Петербурзького Будинку музики, якого називають його другом - Ред.), тому що він "витратив гроші на музичні інструменти для Росії". На його думку, Ролдугін "намагається займатися бізнесом, а не заробляє мільярди доларів".

"Це нісенітниця", — підсумував Путін.