Панамський скандал: В офшорних документах не знайшли даних на Путіна

Про це розповів співзасновник Центру з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) Дрю Салліван, один з авторів скандального "офшорного розслідування", повідомляє РБК.

"В нашій базі даних інформації безпосередньо на Путіна немає, і я сумніваюся що його ім'я коли-небудь з'явиться в якій-небудь базі даних. Але ми вважаємо, що гроші йдуть через його друзів, зокрема, до [Сергія] Ролдугіна, а потім можуть іти на оплату його палацу — так ці справи зазвичай робляться", - сказав він.

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Салліван також прокоментував заяву прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова про те, що основною метою розслідування був Путін.

"У розслідуванні брали участь близько 400 журналістів з більш ніж 100 ЗМІ. Вам не здається, що надто пророблена кампанія проти Путіна? Ви, правда, думаєте, що заради такого замовлення ми заодно заплямували репутацію такого числа людей по всьому світу (фігурантами розслідування стали 12 колишніх і нинішніх світових лідерів, більше сотні політиків і десятки бізнесменів — УНІАН)? Це дурниця. У нас є дані на оточення Путіна, тому, що вони крадуть гроші і будують собі палаци і при цьому використовують офшори", - підкреслив він.

Співзасновник OCCRP зазначив, що над розслідуванням у загальній складності журналісти працювали близько року.

Разом з тим, як зазначив Салліван, у даному проекті журналістам не допомагали жодні державні структури в США, Євросоюзі та інших країнах.

"В даному проекті немає. Ми отримуємо від держструктур дані, деякі з них надають нам часткове фінансування. Але це журналістика, і ми не залучаємо до неї державні структури", - уточнив він.

Як повідомляв УНІАН, журналісти опублікували глобальне розслідування про офшори світової еліти.

Доповідь стала можливою завдяки витоку 11 мільйонів документів з 1977 по 2015 роки з бази даних панамської компанії Mossack Fonseka, четвертої за величиною в світі офшорної юридичної фірми.