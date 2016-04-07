В Аргентині президента перевіряють на наявність офшорів

Мова йде про публікації, заснованих на витоку документів панамської юридичної компанії Mossack Fonseca.

Крім Макрі в них згадувалися лідери ще декількох країн і їх наближені, у тому числі президенти Росії і України Володимир Путін і Петро Порошенко, передає Російська служба ВВС.

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В рамках розслідування прокуратура вже направила до суду запит, в якому вимагає, щоб національні податкові органи та антикорупційне відомство провели перевірку і з'ясували, чи дійсно президент порушив вимогу декларувати свої активи.