Серед любителів "панамських офшорів" знайшли родичів китайських високопосадовців

29 відсотків глобального бізнесу панамської юридичної фірми Mossack Fonseca, яка опинилася у центрі офшорного скандалу, припадали на Китай та Гонконг, повідомляє DW за інформацією Süddeutsche Zeitung.

За цими даними, щонайменше вісім теперішніх або колишніх членів постійного комітету Політбюро Комуністичної партії Китаю через родичів причетні до діяльності офшорних компаній.

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Зокрема до послуг офшорів вдавалися швагер голови Китайської народної республіки (КНР) Сі Цзіньпіна та зять першого віце-прем'єра Державної ради КНР Чжана Гаолі. У "панамських документах" згадуються також інші відомі китайці, як-от кінозірка Джекі Чан або підприємець Шень Гоцзюнь.