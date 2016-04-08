Єгипет і Саудівська Аравія побудують міст через Червоне море
Президент Єгипту Абдул-Фаттах Ас-Сісі і король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд, який прибув до Каїра з п'ятиденним візитом, уклали угоду про будівництво моста між двома державами через Червоне море.
За словами короля Салмана, будівництво моста сприятиме розвитку торговельних відносин між двома державами, які є давніми союзниками, передає Бі-бі-сі.
Відомо, що президент Єгипту запропонував назвати міст іменем короля Саудівської Аравії.
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Президент Єгипту наголосив, що підписання угоди відкриває "нову главу у відносинах із Саудівською Аравією.
Плани з будівництва мосту через Червоне море озвучувалися і раніше. Тоді йшлося про проект мосту через Тіранську протоку, яка зв'язує Акабську затоку з основною частиною Червоного моря. Його вартість оцінювали приблизно в $3-4 млрд.
Нагадаємо, на початку серпня минулого року в Єгипті запустили другий Суецький канал. За словами єгипетського президента, будівництво дублюючої ділянки Суецького каналу довжиною в 35 км і розширення русла в решті частини було необхідно країні для розвитку економіки після декількох років політичної та економічної нестабільності.