Єгипет і Саудівська Аравія побудують міст через Червоне море

За словами короля Салмана, будівництво моста сприятиме розвитку торговельних відносин між двома державами, які є давніми союзниками, передає Бі-бі-сі.

Відомо, що президент Єгипту запропонував назвати міст іменем короля Саудівської Аравії.

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Президент Єгипту наголосив, що підписання угоди відкриває "нову главу у відносинах із Саудівською Аравією.

Плани з будівництва мосту через Червоне море озвучувалися і раніше. Тоді йшлося про проект мосту через Тіранську протоку, яка зв'язує Акабську затоку з основною частиною Червоного моря. Його вартість оцінювали приблизно в $3-4 млрд.

Нагадаємо, на початку серпня минулого року в Єгипті запустили другий Суецький канал. За словами єгипетського президента, будівництво дублюючої ділянки Суецького каналу довжиною в 35 км і розширення русла в решті частини було необхідно країні для розвитку економіки після декількох років політичної та економічної нестабільності.