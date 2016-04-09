Меркель: ЄС має активізувати дії для стабілізації ситуації в сусідніх з ЄС країнах

Про це у п'ятницю, 8 квітня, заявила федеральна канцлер Німеччини Ангела Меркель під час свого виступу на початку конференції, присвяченої питанням міграції, передає Deutsche Welle.

"Ми ще раз цілком по-іншому сформуємо нашу політику сусідства та обміркуємо, як ми можемо докластися до того, щоб у цьому концентричному колі навколо Європи панували стабільність та мир", - наводить слова канцлерки агенція Reuters.

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Як зазначила Меркель, варто лише поглянути на карту, щоб зрозуміти, як багато сусідів має Європа. Навіть Сирія є безпосереднім сусідом ЄС завдяки країні-члену ЄС Кіпру. "Якщо хочемо захистити цю Шенгенську зону, цю зовнішню оболонку, то слід знайти відповідні шляхи, інакше кожен знову візьметься за зведення своїх кордонів", - застерегла канцлер.

Водночас Меркель вказала на окремі успіхи у подоланні причин кризи біженців. На її думку, нестабільне перемир'я в Сирії все-таки призвело до певного "заспокоєння ситуації". Тож зараз можна не боятися, що сотні тисяч нових біженців з цієї країни вирушають до Європи. Меркель також вкотре вказала на важливість угоди щодо біженців між ЄС та Туреччиною. Вона наголосила на необхідності посилення боротьби з перевізниками біженців.

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З огляду на суттєве зменшення кількості біженців, які прибувають до Німеччини після закриття "балканського маршруту", на перший план виходить питання інтеграції мігрантів, зазначила Меркель. За її словами, події в новорічну ніч у Кельні можуть бути прикладом невдалої інтеграції, і вони викликають страхи і тривогу в суспільстві.

Як повідомляв УНІАН, за даними Агентства з охорони зовнішніх кордонів ЄС "Frontex", у 2015 році кордон країн ЄС нелегально перетнули 1,82 млн разів, в Європу в минулому році прибула рекордна кількість мігрантів (близько мільйона)