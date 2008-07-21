В Угорщині обрушилася карусель: покалічені 17 чоловік

В Угорщині в результаті обвалення каруселі в селищі Течі 17 чоловік одержали поранення. Аварія відбулася напередодні увечері під час місцевого фестивалю.

Причиною інциденту стала одночасна поломка двох консолей в місцях, де елементи конструкції були погано зварені.

Як повідомили в службі швидкої допомоги, четверо людей одержали важкі травми. Всі вони доставлені в лікарні Будапешта. Більшість постраждалих – підлітки у віці 14-15 років.

РБК