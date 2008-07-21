В Угорщині обрушилася карусель: покалічені 17 чоловік
09:24, 21 липня 2008Світ
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Постраждалі – підлітки 14-15 років
В Угорщині в результаті обвалення каруселі в селищі Течі 17 чоловік одержали поранення. Аварія відбулася напередодні увечері під час місцевого фестивалю.
Причиною інциденту стала одночасна поломка двох консолей в місцях, де елементи конструкції були погано зварені.
Як повідомили в службі швидкої допомоги, четверо людей одержали важкі травми. Всі вони доставлені в лікарні Будапешта. Більшість постраждалих – підлітки у віці 14-15 років.
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