Навальний зібрався судитися з Кисельовим

Позов стосуватиметься фільму «Ефект Браудера», фрагмент якого був показаний в програмі «Вести недели» з Дмитром Кисельовим, а прем'єра повного матеріалу запланована на 13 квітня.

"Фільм Кисельова — велика удача. Використовуємо його для того, щоб ще раз розповісти про те, що телепропагандисти не говорять взагалі жодного слова правди. Тобто моє прізвище Навальний — тут проти правди не попреш, а все інше не просто брехня, а прямий умисний наклеп", - написав Навальний у своєму блозі.

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"Саме тому ми подаємо в суд на Росію-1, Кисельова і «авторів розслідування» позов про захист честі і гідності, але і будемо домагатися порушення справи про наклеп", - заявив опозиціонер.

Як повідомляв УНІАН, у неділю Дмитро Кисельов у своїй програмі "Вести недели" анонсував "сенсаційне" розслідування: нібито ЦРУ 10 років тому завербувала Олексія Навального через Білла Браудера — засновника фонду Hermitage Capital, щоб розвалити конституційний лад Росії. Більш того, в сюжеті Навальний звинувачується у вбивстві Магнітського.

Російський опозиціонер нібито носив псевдонім "агент Фрідом" і спілкувався зі своїм куратором - "агентом Соломоном" через Скайп. При цьому в "документах спецслужб" знайшли безліч помилок - як граматичних, так і логічних.