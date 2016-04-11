"Панамський скандал": Кемерон відкидає звинувачення в ухилянні від сплати податків через офшори

Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон заявив, що звинувачення в ухилянні від сплати податків через офшори, які звучали на його адресу, безпідставні. Про це він заявив, виступаючи щодо "панамського скандалу" перед британським парламентом, передає "112 Україна".

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"Щодо акцій моїх і моєї дружини, щодо інвестиційного фонду мого покійного батька. Із самого початку він був зареєстрований, і ми платили податки, і в Financial Times була врахована вартість його акцій. Отже, кожен інвестор міг придбати тут акції, тому всі податки були сплачені, в тому числі і податки на дивіденди. Всі звинувачення проти мого батька – безпідставні", - підкреслив Кемерон.

Нагадаємо, раніше Кемерон опублікував свої податкові декларації, щоби поставити крапку в питаннях навколо його особистих фінансів, які стали підніматися після публікації розслідування, що отримало назву "панамські документи". У ньому, зокрема, згадувалося ім'я покійного батька британського прем'єра - Ієна Кемерона - якого викрили у володінні офшорною компанією.

Раніше на цьому тижні Кемерон зізнався, що мав частку в офшорній компанії свого батька. Однак, за його твердженням, він продав її ще до того як став прем'єр-міністром.

Як повідомляв УНІАН, так звані "панамські документи" або "панамський архів", які містять конфіденційні документи панамської юридичної компанії Mossack Fonseca, отримали широкий розголос 3 квітня 2016 року.

Документи були отримані німецькою газетою Süddeutsche Zeitung у 2015 році. Протягом року пул міжнародних журналістів під фінансуванням американської некомерційної організації Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ) вивчав ці документи.

Документи охоплюють період з 1977 по 2015 років. Основна тематика розслідувань, проведених на основі "панамських документів", - наявність прихованої власності політиків і пов'язані з цим конфлікти інтересів і дані про секретні офшорних компаніях.

Архів містить 11,5 мільйонів файлів, в яких згадується безліч нинішніх і колишніх світових лідерів, високопоставлених чиновників і відомих людей, в тому числі більше десятка діючих світових лідерів.