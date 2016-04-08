"Панамський скандал" сильніше вдарить по Порошенку, ніж по Путіну - The Economist

У Кремлі заздалегідь знали, що документи Mossack Fonseca будуть опубліковані. Ще в березні прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков спрогнозував спроби "розгойдування човна" напередодні виборів у Росії. Про це йдеться у статі The Economist, яку цитує ТСН.ua.

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Автори відзначають, що коли з'явилися "панамські документи", які оприлюднили $ 2 млрд, які ведуть до оточення Путіна, керівництво РФ видихнуло з полегшенням.

"Ми очікували більш приголомшливих результатів," - сказав Пєсков

"Темні справи" президента не викликали ні подиву, ні роздратування у більшості росіян. Лише кілька активістів опозиції вийшли на акцію протесту в центрі Москви 5 квітня, які зрештою були швидко затримані.

Як нагадує The Economist, близько 76% жителів країни вважають, що влада корумпована, 66% говорять, що Путін несе значну або повну відповідальність за корупцію на високому рівні. Однак він залишається у безпеці. Також про виявлені папери мало йшлося і на державних телеканалах, вони згадувалися переважно в в рамках "інформаційної війни" проти Путіна, "роботи самого Державного департаменту США.

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Проте для українського президента Петра Порошенка "панамські документи" можуть виявитися набагато більш руйнівними. Видання нагадує, що глава держави пообіцяв продати свою компанію Roshen після перемоги на президентських виборах в 2014 році, а на початку цього року оголосив, що він передав свої активи в сліпий траст. Замість цього, як свідчать документи, вони були перенесені до офшорів Британських Віргінських островів.

"З юридичної точки зору пан Порошенко може мати пояснення. Його колеги припускають, і деякі експерти сходяться на думці, що компанія BVI, створена на його ім'я, була не більше ніж засобом для передпродажної реструктуризації Roshen. Згідно з документами, Порошенко не зловживав для свого збагачення", - пишуть автори матеріалу.

Однак з політичної точки зору - це гігантська проблема для президента, який обіцяв очистити політичну систему своєї країни, наголошує видання. Викриття "панамських документів" також мало допомогли Україні в Нідерландах, де виборці переважною більшістю голосів відхилили торговельну угоду між Україною та ЄС на референдумі 6 квітня.

"Панамський скандал" відбувся у "чутливий" момент для Києва, адже урядова криза тягнеться вже більше місяця. Переговори щодо формування нової коаліції в парламенті і заміни прем'єр-міністра Арсенія Яценюка - знову під загрозою. Водночас дострокові парламентські вибори виглядають більш імовірними", - робить висновок видання.

Як повідомляв УНІАН, так звані "панамські документи" або "панамський архів", які містять конфіденційні документи панамської юридичної компанії Mossack Fonseca, отримали широкий розголос 3 квітня 2016 року.

Документи були отримані німецькою газетою Süddeutsche Zeitung у 2015 році. Протягом року пул міжнародних журналістів під фінансуванням американської некомерційної організацієї Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ) вивчав ці документи.

Документи охоплюють період з 1977 по 2015 років. Основна тематика розслідувань, проведених на основі "панамських документів", - наявність прихованої власності політиків і пов'язані з цим конфлікти інтересів і дані про секретні офшорні компанії.

Архів містить 11,5 мільйонів файлів, в яких згадується безліч нинішніх і колишніх світових лідерів, високопоставлених чиновників і відомих людей, в тому числі більше десятка діючих світових лідерів.