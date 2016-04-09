У Лондоні протестувальники вимагають відставки прем'єра Британії через офшорний скандал

Як передає BBC, протестуючі зібралися біля резиденції прем'єра на Даунінг-стріт, 10, і пройшли маршем до готелю Grand Connaught Rooms, де проходить сезонна конференція Консервативної партії. Готель оточений демонстрантами.

В руках вони тримають плакати "Кемерон повинен піти" і "Повалити владу Торі!" (Консервативної партії - УНІАН).

Кількість протестувальників з відео і фотографій з місця оцінити складно. За оцінкою видання Huffington Post, їх "кілька тисяч". У той же час кореспондент BBC, що знаходиться всередині будівлі, оцінила їх кількість до 150 осіб.

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У британському сегменті "Твіттера" набирає популярності хештег #ResignCameron (#КемеронаУВідставку).

Приводом для протестів стала згадка імені батька Кемерона Ієна в опублікованих минулого тижня "Панамських досьє". У відповідь на прохання прокоментувати знахідку прес-служба уряду заявила, що це "особиста справа" прем'єра.

Однак після того, як у британській пресі протягом декількох днів мусувалося питання про те, чи продовжує його сім'я користуватися цим офшорним фондом, Даунінг-стріт пішов на незвичайний крок, випустивши заяву, в якій говорилося, що ні Кемерон, ні його дружина, ні діти не користуються ніякими коштами, отриманими через офшорні фонди".

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Сам Кемерон, виступаючи на з'їзді Консервативної партії в суботу, заявив, що несе особисту відповідальність за те, як уряд відреагував на появу імені його батька в цих документах і на прохання преси дати пояснення.

Також він пообіцяв опублікувати свою податкову звітність за останні роки, підкресливши, що він стане першим прем'єр-міністром Британії, який піде на такий крок.

"Я знаю, що мені потрібно зробити з цього висновки, і я їх зроблю. Не звинувачуйте в цьому Даунінг-стріт, 10 або безіменних радників. Звинувачуйте мене особисто", - сказав прем'єр.

"Тиждень був не з кращих. Я міг би краще з цим впоратися. Я повинен був впоратися з цим краще", - сказав Кемерон.

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