Кемерон міг ухилитися від сплати податку на спадщину в 200 тисяч фунтів - ВВС

Мати премʼєр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона після смерті батька "подарувала" йому 200 тисяч фунтів.

Таким чином, як пише Європейська правда з посиланням на ВВС, британський премʼєр міг ухилятися від слпати податку на спадщину.

Видання зазначає, що про це свідчать декларації про доходи Девіда Кемерона за 2009-2015 рр, які він оприлюднив 10 квітня.

Документи свідчать, що два платежі по 100 тисяч фунтів були здійснені протягом року після того, як Кемерон успадкував 300 тисяч від батька у 2010 році.

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Платежі від Мері Кемерон сину були здійснені у травні і липні 2011 року і не підлягали оподаткуванню. Під оподаткування як спадщина (40%) вони тепер підпадують лише якщо мати Кемерона помре протягом семи років передачі грошей.

На Даунінг-Стріт вже заявили, що це подарунок був спробою "збалансувати" суми, які успадкували діти Кемерона-старшого, і додали, що старший брат Девіда Кемерона отримав у спадок будинок родини.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон вирішив оприлюднити свої декларації про доходи за останні шість років.