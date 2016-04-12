У Вашингтоні поліція затримала понад 400 осіб за участь в акції протесту

У Вашингтоні в понеділок, 11 квітня, за участь в "незаконній акції протесту" біля будівлі Капітолію було затримано понад 400 осіб.

Про це повідомили в капітолійської поліції, передає Reuters. Учасники акції закликали Конгрес США "негайно вжити заходів для припинення корупції великих грошей у політиці і забезпечити вільні і справедливі вибори". Читайте такожУ Греції страйкують державні службовці, закриті аеропорти: в містах по всій країні плануються мітинги Повідомляється, що мітинг був організований групою Democracy Spring. Організатори акції обіцяють проводити мітинги щодня протягом тижня.

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