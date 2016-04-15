Іракські війська відбили у бойовиків ІД стратегічно важливе місто
03:29, 15 квітня 2016Світ
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Іракські війська відбили у бойовиків екстремістського угруповання "Ісламська держава" стратегічно важливе місто Хіт на заході країни, повідомила влада.
REUTERS
Армія країни оголосила, що через тижні боїв Хіт повністю звільнений силами Антитерористичної служби, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Розпочата в середині березня операція проводилася в рамках більш широкої кампанії урядових військ по відновленню контролю над провінцією Анбар.
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Через Хіт проходить ключовий маршрут постачання, що зв'язує території, які знаходяться під владою ІД в Іраку і Сирії.
Розташоване в 150 кілометрах від Багдада місто було відбито за підтримки очолюваної США коаліції.
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