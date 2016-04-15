Іракські війська відбили у бойовиків ІД стратегічно важливе місто

Армія країни оголосила, що через тижні боїв Хіт повністю звільнений силами Антитерористичної служби, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Розпочата в середині березня операція проводилася в рамках більш широкої кампанії урядових військ по відновленню контролю над провінцією Анбар.

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Через Хіт проходить ключовий маршрут постачання, що зв'язує території, які знаходяться під владою ІД в Іраку і Сирії.

Розташоване в 150 кілометрах від Багдада місто було відбито за підтримки очолюваної США коаліції.