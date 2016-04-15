Внаслідокі потужного землетрусу в Японії загинули 9 осіб

Підземні поштовхи зруйнували будинки і призвели до відключення електрики. За словами влади, під завалами ще можуть перебувати люди, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Тисячі людей втекли зі своїх будинків, жителі міста Масікі на острові Кюсю провели ніч на вулиці.

Землетрус магнітудою 6,4 стався в 21:26 за місцевим часом (12:26 GMT) на схід від адміністративного центру Кумамото. Загроза цунамі оголошена не була.

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Повідомлень про пошкодження ядерних реакторів на острові не надходило.

Землетрус стався на глибині 10 кілометрів, повторні поштовхи магнітудою 5,7 і 6,4 зафіксовані через сорок хвилин і близько півночі за місцевим часом відповідно.

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Однак японські сейсмологи зафіксували в деяких місцях поштовхи тієї ж сили, що і землетрус п'ять років тому.