Нижня палата бразильського парламенту проголосувала за імпічмент президенту (фото)

Підрахунок голосів поки триває, проте в партії визнали, що супротивникам президента вдасться набрати необхідні дві третини голосів.

Для імпічменту необхідно 342 голоси, зараз за відставку президента подано вже 330, передає Російська служба ВВС.

Після голосування нижньої палати парламенту питання про імпічмент повинен надійти на розгляд сенату. Якщо сенатори відмовляться від підтримки Русеф, президента відсторонять від влади на 180 днів на час розгляду в сенаті.

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Противники Русеф стверджують, що вона приховала реальний бюджетний дефіцит країни напередодні президентських виборів 2014 року, коли Русеф була переобрана на другий термін. Крім того, її звинувачують у причетності до корупційних схем, які використовуються для виведення грошей з найбільшої нафтової компанії Бразилії Petrobras.

Сама Русеф звинувачує своїх політичних супротивників у змові з метою державного перевороту.

У неділю близько 25 тисяч людей - як прихильників Русеф, так і її противників - зібралися біля будівлі конгресу в столиці Бразиліа, щоб стежити за ходом голосування. Щоб уникнути сутичок і актів насильства опонентів розділили двометровим парканом.

Ряд депутатів у ході голосування вступили в будівлі конгресу у відкриту суперечку: прихильники президента вигукували гасла і звинувачували опозицію в здійсненні державного перевороту.