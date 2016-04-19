Вибух у Кабулі: постраждали понад 200 людей, кілька десятків загинули (фоторепортаж)

Про це повідомляє ВВС з посиланням на представника міністерства охорони здоров'я Афганістану Мохммада Ісмаїла Кавасі.

Точна кількість загиблих поки залишається невідомою. За словами представника міністра внутрішніх справ Афганістану Седика Седіккі, загинули декілька десятків людей.

Седдікі також повідомив, що смертник підірвав автомобіль. Він додав, що двоє спільників нападника, можливо, ще чинять опір. Повідомляється, що в районі події чутна стрілянина.

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Як повідомляв УНІАН, вибух прогримів в центрі столиці Афганістану вранці у вівторок. Вибух стався після того, як троє озброєних людей увійшли в урядову будівлю в центрі міста, використовувану однією з місцевих спецслужб.

Напад стався в ранковий час пік в районі, неподалік від якого знаходиться міністерство оборони країни і військові комплекси. Біля посольства США в центрі міста були чутні звуки сирен, в небі було видно густий дим. Поруч з посольством знаходиться штаб-квартира місії НАТО в Афганістані. Вибухом ці будівлі пошкоджені не були.

Відповідальність за напад взяло на себе екстремістський рух Талібан.

Вибух стався через кілька днів після того, як афганські таліби оголосили про початок весняного наступу.