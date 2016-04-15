Перед засіданням ради Росія-НАТО РФ розгорнула розвідувально-ударну операцію у Чорному морі - розвідка

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки при Міноборони України.

"14 квітня ц.р. у повітряному просторі Краснодарського краю та Чорного моря повітряно-космічними силами та авіацією ЧФ ЗС РФ відпрацьовані елементи комплексної повітряної розвідувально-ударної операції з блокування Чорноморських проток", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що літак-розвідник Су-24МР у південно-західній частині Чорного моря провів розвідку та підтвердження об’єктів умовного противника; літак дальнього радіолокаційного виявлення та наведення А-50У здійснював чергування у повітряному просторі центральної частини Чорного моря та управління діями авіації; два стратегічні бомбардувальники Ту-160 у повітряному просторі Краснодарського краю відпрацювали питання завдання (умовно) ракетного удару по району протоки Босфор.

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Крім того, п'ять літаків Су-24М зі складу 43 окремого морського штурмового авіаційного полку морської авіації ЧФ у повітряному просторі південно-західної частини Чорного моря відпрацювали питання блокування (умовно) воєнно-морських баз Румунії, Болгарії та Туреччини.