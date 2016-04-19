Британія готується до святкування ювілею королеви Єлизавети II (фоторепортаж)

Як повідомляють РИА Новости, британці готуються відсвяткувати ювілей Єлизавети II з розмахом.

Прийом для всіх генерал-губернаторів країн Співдружності, відкриття "королівського" маршруту у Віндзорі, свято на користь благодійних організацій – ось ключові події, які ознаменують 90-річний ювілей королеви.

Королева Єлизавета II зійшла на престол 6 лютого 1952 року у віці двадцяти п'яти років, після смерті свого батька - короля Георга VI, й править дотепер.

На даний момент британська королева є найбільш довгоправлячим монархом за всю історію Великобританії. Крім того, у Єлизавети II друге місце в світі за тривалістю перебування на посаді глави держави серед всіх нині діючих глав держав (після короля Таїланду). Також вона є найстарішим діючим монархом у світі, найстаршою у світі серед жінок - діючих глав держав, а в Європі - найстаршим чинним главою держави.

На період правління Єлизавети II випадає дуже широкий період британської історії: завершився процес деколонізації, який ознаменувався остаточним розпадом Британської імперії та її трансформацією у Співдружність націй. Цей період також включив в себе безліч інших подій, таких як тривалий етнополітичний конфлікт в Північній Ірландії, Фолклендська війна, війни в Іраку і Афганістані.

Протягом усього свого правління королева неодноразово піддавалася критиці не тільки з боку прихильників скасування монархії, але і різних британських засобів масової інформації, а також простої громадськості. Тим не менш Єлизавета II змогла зберегти престиж британської монархії, і її популярність у Великобританії перебуває на висоті.

Як повідомляв УНІАН, спадкоємець британського престолу принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон відвідали Центр дикої природи Національного парку Казіранга в Індії.