Британія готується до святкування ювілею королеви Єлизавети II (фоторепортаж)

17:11, 19 квітня 2016
Світ
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У Великобританії повним ходом йде підготовка до святкування ювілею британської королеви Єлизавети II. Вже 21 квітня їй виповниться 90 років.

Британские магазины продают множество сувениров по случаю 90-летия королевы / REUTERS

Як повідомляють РИА Новости, британці готуються відсвяткувати ювілей Єлизавети II з розмахом.

Прийом для всіх генерал-губернаторів країн Співдружності, відкриття "королівського" маршруту у Віндзорі, свято на користь благодійних організацій – ось ключові події, які ознаменують 90-річний ювілей королеви.

Робітники встановлюють ''британську корону'' на флагшток торгового центру в Лондоні
Робітники встановлюють "британську корону" на флагшток торгового центру в Лондоні /  © REUTERS
Популярність Єлизавети II у Великобританії перебуває на висоті
Популярність Єлизавети II у Великобританії перебуває на висоті /  © REUTERS
Привітання до ювілею королеви буквально всюди
Привітання до ювілею королеви буквально всюди /  © REUTERS
Британські магазини продають безліч сувенірів з нагоди 90-річчя королеви
Британські магазини продають безліч сувенірів з нагоди 90-річчя королеви /  © REUTERS
Можна купити ось такі чашки з профілем Єлизавети ІІ
Можна купити ось такі чашки з профілем Єлизавети ІІ /  © REUTERS
Також можна придбати практичні тематичні сумки
Також можна придбати практичні тематичні сумки /  © REUTERS
Вулиці прикрашають національними прапорами
Вулиці прикрашають національними прапорами /  © REUTERS
Підготовка до відкриття ''королівського'' маршруту у Віндзорі
Підготовка до відкриття "королівського" маршруту у Віндзорі /  © REUTERS
Урочиста зміна варти біля Віндзорського замку
Урочиста зміна варти біля Віндзорського замку /  © REUTERS
Фанат королеви позує у Віндзорі
Фанат королеви позує у Віндзорі /  © REUTERS

Королева Єлизавета II зійшла на престол 6 лютого 1952 року у віці двадцяти п'яти років, після смерті свого батька - короля Георга VI, й править дотепер.

На даний момент британська королева є найбільш довгоправлячим монархом за всю історію Великобританії. Крім того, у Єлизавети II друге місце в світі за тривалістю перебування на посаді глави держави серед всіх нині діючих глав держав (після короля Таїланду). Також вона є найстарішим діючим монархом у світі, найстаршою у світі серед жінок - діючих глав держав, а в Європі - найстаршим чинним главою держави.

На період правління Єлизавети II випадає дуже широкий період британської історії: завершився процес деколонізації, який ознаменувався остаточним розпадом Британської імперії та її трансформацією у Співдружність націй. Цей період також включив в себе безліч інших подій, таких як тривалий етнополітичний конфлікт в Північній Ірландії, Фолклендська війна, війни в Іраку і Афганістані.

Протягом усього свого правління королева неодноразово піддавалася критиці не тільки з боку прихильників скасування монархії, але і різних британських засобів масової інформації, а також простої громадськості. Тим не менш Єлизавета II змогла зберегти престиж британської монархії, і її популярність у Великобританії перебуває на висоті.

Як повідомляв УНІАН, спадкоємець британського престолу принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон відвідали Центр дикої природи Національного парку Казіранга в Індії.

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