Потік мігрантів з Туреччини значно зменшився - генсек НАТО

Про це у четвер заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг у турецькій столиці Анкарі.

За його словами, мігрантська криза засвідчує необхідність якнайшвидшого мирного урегулювання ситуації в Сирії і навіть хитке припинення вогню в країні є кроком у правильному напрямку, передає Reuters.

"Згідно з наявною в НАТО інформацією, Туреччина чинить дії, спрямовані на порушення схем нелегальних перевізників людей, і представники різних міжнародних організацій підтверджують, що кількість мігрантів і біженців, які перетинають Егейське море, значно зменшується", - наголосив Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня ЄС і Туреччина домовились, що Анкара повертатиме мігрантів, які незаконно прибули до берегів Греції. В обмін вона отримає зняття візових обмежень, прискорення переговорів зі вступу Туреччини в ЄС і отримання 3 млрд євро додатково до вже обіцяної такої ж суми.