Туреччина пригрозила відмовою від угоди з ЄС по мігрантах у разі зриву скасування віз

Про це заявив прем'єр-міністр країни Ахмет Давутоглу. За його словами, Туреччина працює над виконанням своїх зобов'язань перед Євросоюзом. "Я не бачу можливостей для ЄС відступити назад після того, як ми зайшли так далеко", - сказав турецький прем'єр, передає Росбалт з посиланням на Reuters.

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Як повідомляв УНІАН, 18 березня ЄС і Туреччина домовились, що Анкара повертатиме мігрантів, які незаконно прибули до берегів Греції. В обмін вона отримає зняття візових обмежень, прискорення переговорів зі вступу Туреччини в ЄС і отримання 3 млрд євро додатково до вже обіцяної такої ж суми.

17 квітня ЗМІ повідомили, що ЄС має намір залишити за собою право при необхідності в односторонньому порядку скасовувати безвізовий режим з Туреччиною, Грузією та Україною.

Раніше Ахмет Давутоглу заявив, що введення безвізового режиму між ЄС і Туреччиною відбудеться до кінця червня.