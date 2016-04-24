У британській столиці триває 36-й щорічний Лондонський марафон (фоторепортаж)

Переможці вже визначилися, але масовий забіг у цьому змаганні зазвичай триває ще довго після фінішу спортсменів-професіоналів.

Переможницею у жіночому забігу стала кенійська спортсменка Джемайму Самгонг, яка пробігла дистанцію за 2 години 22 хвилини та 58 секунд. За півгодини до фінішу вона і ще три спортсменки впали, чим викликали бурю жалю коментаторів і глядачів, передає Російська служба ВВС.

У чоловічому забігу першим фінішував переможець Берлінського і Лондонського марафонів минулого року кенієць Еліуд Кіпчоге, він подолав дистанцію за 2 години 3 хвилини і 5 секунд.

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Американська спортсменка російського походження Тетяна Макфадден прийшла першою до фінішу в змаганні серед спортсменів-візочників.

Дистанція, яку повинні подолати спортсмени – 42 км 195 метрів. Сам марафон складається з п'яти забігів: починають інваліди-візочники, за ними біжать спортсмени з обмеженими можливостями, потім професійні спортсмени – чоловіки і жінки і, нарешті, головна подія марафону – масовий забіг.

Очікується, що останній учасник спільного забігу прийде до фінішу близько 4 години вечора.

У масовому забігу може прийняти практично будь-який бажаючий, і цей захід дуже популярний серед британців. Таким чином бігуни збирають кошти на різноманітні благодійні цілі, з користю проводять час і збирають навколо себе команди вболівальників.

Маршрут марафону починається в лондонському районі Грінвіч, проходить через район Канері-Уорф, далі йде через Тауерський міст, повз Біг Бен і завершується на площі біля Букінгемського палацу.

Найстаршому учаснику марафону-2016 – 88 років. Це Верба Бар, вона бере участь в Лондонському марафоні з моменту його заснування, з 1981 року.