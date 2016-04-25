Обама сподівається до кінця року завершити переговори щодо створення транс-атлантичного партнерства з ЄС

До цього в неділю, 24 квітня, закликали федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент США Барак Обама під час спільної прес-конференції в Ганновері, передає Deutsche Welle.

Меркель заявила, що угода про транс-атлантичне торгово-інвестиційне партнерство між ЄС і США є "з європейської точки зору абсолютно корисною" і допоможе пришвидшити зростання європейської економіки.

Водночас глава Білого дому висловив сподівання, що угоду буде випрацювано вже до кінця 2016 року. "Я не очікую, що ми будемо в змозі завершити ратифікацію угоди до кінця року, але я виходжу з того, що ми завершимо усі відповідні переговори щодо угоди", - заявив американський президент.

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Між тим у Німеччині зростає кількість тих, хто негативно налаштований проти угоди про створення ЗВТ між ЄС та США. За даними останніх опитувань, кожен третій німець проти згаданої угоди.

Суперечності щодо того, яким має зрештою бути зміст документа, на даному етапі точаться навіть усередині німецького уряду. "Американці не хочуть допускати до державних тендерів у США підприємства з Європи. Це для мене - цілковита протилежність вільній торгівлі", - заявив в інтерв'ю німецькому діловому видання Handelsblatt віце-канцлер Зігмар Габріель.

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За його словами, якщо американці й надалі притримуватимуться цієї ідеї "купуй американське", то " TTIP провалиться". Новий раунд переговорів про ЗВТ між ЄС та США має розпочатися вже в понеділок, 25 квітня, у Нью-Йорку.

Як повідомляв УНІАН раніше, канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що переваги для Євросоюзу від укладення угоди про зону вільної торгівлі з США в даний момент набагато перевищують ризики. Вона також зазначила, що угода є для ЄС шансом визначити єдині стандарти в усьому світі.