Пріоритет ВМФ Росії - стратегічні підводні човни

Військово-морський флот Росії створить угруповання атомних підводних човнів наступного покоління, а також прийме на озброєння сучасні багатоцільові есмінці й авіаносці. Про це 25 липня повідомив головнокомандуючий ВМФ РФ адмірал Володимир Висоцький в інтерв`ю РІА "Новости".

Пріоритетним напрямом розвитку російського флоту, за словами головкома, нині є будівництво багатоцільових і стратегічних атомних підводних човнів четвертого покоління. Відповідні програми фінансуються в першочерговому порядку і в повному обсязі.

Адмірал також повідомив, що незабаром до бойового складу Північного флоту планується ввести головний атомний підводний крейсер проекту 955 "Юрій Долгорукий", оснащений новими балістичними ракетами "Булава-М".

Крім цього російський флот поповниться сучасними багатоцільовими есмінцями і авіаносцями, а також бойовими кораблями інших класів. Роботи в цьому напрямі, за словами головкому, вже ведуться.

У перспективі командування ВМФ РФ вважає необхідним мати на озброєнні 5-6 авіаносців.

Поки що у складі російського флоту є єдиний авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов".