У Франції при перестрілці біля школи загинули дві людини
14:09, 25 квітня 2016Світ
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Внаслідок перестрілки поруч з початковою школою у французькому місті Гренобль загинули дві людини, ще одна отримала серйозні поранення.
REUTERS
Як повідомляє kommersant.ru з посиланням на Le Parisien, до місця події вже прибули представники правоохоронних органів і машини швидкої допомоги.
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За попередніми даними, стрілянина почалася близько десятої ранку за місцевим часом. Один чоловік від отриманих поранень помер на місці, другий помер від зупинки серця.
Як додало джерело в поліції, життю третього постраждалого зараз вже нічого не загрожує.
Інших подробиць про інцидент поки не наводиться.
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