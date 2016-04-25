У Франції при перестрілці біля школи загинули дві людини

Як повідомляє kommersant.ru з посиланням на Le Parisien, до місця події вже прибули представники правоохоронних органів і машини швидкої допомоги.

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За попередніми даними, стрілянина почалася близько десятої ранку за місцевим часом. Один чоловік від отриманих поранень помер на місці, другий помер від зупинки серця.

Як додало джерело в поліції, життю третього постраждалого зараз вже нічого не загрожує.

Інших подробиць про інцидент поки не наводиться.