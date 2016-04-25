США перекинули винищувачі F-22 на базу у Румунії
15:52, 25 квітня 2016Світ
681 0
США в понеділок почали розгортання винищувачів F-22 у Румунії.
Винищувачі F-22 вилетіли з Великобританії / twitter.com/USNATO
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Як зазначає агентство, літак дозаправки КС-135 і два винищувачі F-22 вилетіли з Великобританії на авіабазу імені Михайла Когелнічану в Румунії.
Читайте такожУ Путіна заявили про "торжество повної недовіри" між РФ і НАТО
Згідно з повідомленням місії США при НАТО, винищувачі вже прибули в країну.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter