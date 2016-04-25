США перекинули винищувачі F-22 на базу у Румунії

15:52, 25 квітня 2016
Світ
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США в понеділок почали розгортання винищувачів F-22 у Румунії.

twitter.com/USNATO

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Як зазначає агентство, літак дозаправки КС-135 і два винищувачі F-22 вилетіли з Великобританії на авіабазу імені Михайла Когелнічану в Румунії.

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Згідно з повідомленням місії США при НАТО, винищувачі вже прибули в країну.

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