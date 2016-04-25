Норвегія доплатить добровільно виїжджаючим додому мігрантам

З такою ініціативою виступив Норвезький директорат з питань міграції, повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Local. "Нам необхідно спонукати людей добровільно повертатися додому, даючи їм більше грошей на зворотну дорогу", - пояснила міністр з інтеграції Сілві Листхауг. За її словами, "це дозволить країні заощадити кошти, оскільки утримувати мігрантів в центрах дорого".

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В даний час мігрантам, які вирішили повернутися на батьківщину, платять по 20 тис. крон ($2,4 тис.). Таким чином, сім'ї з двома дітьми відразу за двома програмами можуть отримати 80 тис. крон ($9,3 тис.).

В кінці січня влада Норвегії запропонувала вилучати у прохачів притулку цінні речі для того, щоб оплачувати їх перебування в центрах для мігрантів.

За даними Міжнародної організації з міграції, в 2015 році у Європу прибуло більше мільйона мігрантів - в основному з Сирії, Іраку, Лівії, Афганістану. За даними ООН, цього року міграційна хвиля в Євросоюз може збільшитися вдвічі, а за даними Євросоюзу - втричі.