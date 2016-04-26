Причиною вибуху в єреванському автобусі стала бомба - голова поліції Вірменії

Про це заявив глава поліції Вірменії Володимир Гаспарян, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Він додав, що бомба вибухнула біля другого сидіння в правій частині автобуса і не була осколковою, проте інших подробиць про вибуховий пристрій і обставини його спрацьовування не навів.

У свою чергу радник начальника поліції Вірменії Нарек Малян додав, що пожежі після вибуху не сталося.

"Автобус не горів, стався "сухий" вибух. Автобус вибухнув під час руху. Фактор вибуху фугасний, не осколковий", - написав Малян на своїй сторінці в Facebook.

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Зараз поліція вивчає записи з камер спостереження. Поки у поліції немає даних, чи була бомба закладена в автобус або перебувала у когось з пасажирів.

У той же час у прокуратурі Вірменії повідомили, що поки що справа порушена за статтею про надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки. Воно передано слідчим з особливо важливих справ.

Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за подію. У поліції заявили, що про версії події можна буде говорити після того, як слідчі і криміналісти завершать роботу на місці події і проведуть необхідні експертизи.